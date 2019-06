Indagano i carabinieri

Ancora una giovane vita spezzata da un incidente stradale. L’incidente la scorsa notte nel viale del lido Signorino, in contrada Berbaro, a Marsala.

E’ morto Carlo Modello, giovane di 22 anni di Petrosino, che si trovava a bordo di una Fiat Panda.

L’auto si è ribaltata. Carlo non era alla guida e il conducente ha riportato poche ferite, mentre il 22enne è morto sul colpo.

Carlo era un giocatore di pallamano e su Facebook sono tanti i messaggi di cordoglio: “Tutta la KeyJey Pallamano Ragusa porge le proprie condoglianze alla famiglia ed alla Società sportiva dell’Atleta, Carlo Modello, giocatore dell’ A.S.D Il Giovinetto Pallamano, scomparso stanotte per via di un grave incidente stradale.Tutti noi vogliamo ricordarlo come in questa foto, giocatori di Ragusa, Agrigento e del Giovinetto insieme per il 2° Trofeo Lo Bello, sorridente e pieno di energia”.

Gaspare scrive: “Un giorno tristissimo oggi per Petrosino che nella notte ha perso un’altra giovane vita in un incidente stradale. Carlo Modello, 22 anni e giocatore di punta della nostra squadra di Pallamano. Ai familiari le nostre più sentite condoglianze”.

Il sindaco Gaspare Giacalone su Facebook ha annunciato che oggi “è un giorno tristissimo”, svelando il nome del giovane che è drammaticamente morto nell’incidente: si tratta di Carlo Modello, giocatore di punta della squadra di Pallamano Il Giovinetto, squadra che negli ultimi anni aveva ottenuto notevoli successi.

Ad indagare, i Carabinieri di Marsala.