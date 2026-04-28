Un lunedì mattina di intenso lavoro per i soccorritori nel territorio trapanese, dove un mezzo pesante è stato avvolto dalle fiamme lungo la rete stradale in località Ummari. Il personale del comando provinciale dei vigili del fuoco è intervenuto tempestivamente per domare il rogo che ha interessato un’autocisterna adibita al trasporto di olio vegetale, evitando che l’incidente potesse avere conseguenze ben più gravi per la circolazione e l’ambiente circostante.









L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata, mobilitando immediatamente due squadre operative del comando di Trapani. I vigili del fuoco sono giunti sul posto con il supporto di un’autopompa serbatoio e un’autobotte pompa, mezzi necessari per gestire il carico infiammabile e garantire l’approvvigionamento idrico durante le fasi di spegnimento. Grazie alla rapidità dell’intervento, le fiamme sono state circoscritte alla struttura del veicolo, impedendo la dispersione incontrollata del prodotto oleoso sulla carreggiata.

Fortunatamente non si registrano feriti nell’incidente. Il conducente del mezzo, accortosi del pericolo imminente, è riuscito ad abbandonare la cabina di guida prontamente, uscendo del tutto incolume dal veicolo prima che l’incendio divampasse. Sul luogo dell’evento sono attualmente in corso le delicate operazioni di travaso del carico residuo, affidate a una ditta privata specializzata che sta lavorando sotto la supervisione dei tecnici per mettere in sicurezza l’intera area e procedere alla rimozione dell’autocisterna danneggiata.

Le cause all’origine del rogo restano ancora al vaglio degli esperti, che stanno effettuando i rilievi tecnici necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Tuttavia, i primi accertamenti condotti dalle autorità intervenute permettono già di escludere l’ipotesi del dolo, orientando le indagini verso un possibile guasto meccanico o un surriscaldamento accidentale del mezzo. La viabilità nella zona ha subito alcuni rallentamenti per consentire lo svolgimento delle manovre di soccorso e messa in sicurezza della sede stradale.