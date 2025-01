Un’imbarcazione a vela di 15 metri è stata soccorsa dalla guardia costiera di Trapani a circa 9 miglia a sud ovest dell’Isola di Marettimo con a bordo tre persone di nazionalità straniera.

L’operazione è scattata quando il comandante dell’unità a vela richiedeva assistenza a causa del blocco della randa e delle condizioni meteo marine in netto peggioramento.

E’ stata inviata una motovedetta che ha raggiunto l’imbarcazione battente bandiera francese e ha scortata il natante fino al porto di Favignana.

Nonostante la paura per essere rimasti in balia del mare mosso e del forte vento i velisti non hanno avuto bisogno di cure mediche.

Sono in corso gli accertamenti tecnici da parte del personale specializzato della Guardia Costiera per capire le cause del sinistro.

La Guardia Costiera ricorda che è sempre necessario consultare i bollettini meteomarini e le previsioni meteo, prima di intraprendere la navigazione, e che il numero da contattare per le emergenze in mare è il 1530 o, in alternativa, il Numero Unico di Emergenza 112.