L'auto era della zia

Serata di grande paura per una coppia di genitori della provincia di Trapani che non trovavano più il loro bambino. E’ successo nella giornata di ieri ma la notte di paura è stata evitata dall’intervento dei Carabinieri avertiti proprio dalla famiglia.

L’intervento dei militari

I Carabinieri della Compagnia di Trapani sono intervenuti nella serata di lunedì scorso 5 giugno intorno alle 22.30 in località Xitta dove era stata segnalata la scomparsa di un bambino di 4 anni. Del piccolo non si avevano più notizie e i genitori avevano chiamato raccontando di averlo perso di vista mentre che giocava davanti casa da solo e non averlo più ritrovato poco dopo.

La segnalazione degli allarmati genitori

A seguito della segnalazione da parte degli allarmati genitori la Centrale operativa faceva convergere sul posto tutte le gazzelle disponibili nell’area mettendolo a circuito fra loro (tecnica utilizzata per circoscrivere un’area e delimitarla) e concentrando le ricerche nelle immediate vicinanze dell’abitazione dove il bambino era stato visto l’ultima volta a giocare.

La descrizione del piccolo e degli abiti che indossava

La prima cosa fatta è stata raccogliere una descrizione del bambino e degli indumenti che indossava al momento della scomparsa. Il secondo passaggio acquisire alcune fotografia dal piccolo e distribuirne copia alle pattuglie operanti. Subito dopo iniziava una ricerca a tappeto tra le strade del paese, via via allargando il perimetro dopo aver dato il via alle ricerche dalla zona di abitazione della famiglia.

I controlli anche in casa e nelle auto di famiglia

Ad essere scandagliata dai militari anche l’abitazione e le auto della famiglia. Una scelta che si è dimostrata saggia visto che proprio in una di queste auto è avvenuto il ritrovamento. Intorno all’una della notte il bambino è stato trovato nel portabagagli dell’auto della zia, parcheggiata nei pressi dell’abitazione. Il piccolo si era stancato e aveva trovato un comodo rifugio per addormentarsi.