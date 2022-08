Da confermare i tecnici dell’Under 17, 16 e 15

Superata la metà del mese di agosto, nulla si sa ancora sull’organigramma del settore giovanile del Trapani quando manca un mese agli inizi dei campionati Under 17 ed Under 15 Regionali (17 e 18 settembre).

Mancano il responsabile e le conferme dei tecnici

Eppure, a fronte di un doveroso quanto necessario stravolgimento della prima squadra, visti i deludenti risultati della scorsa stagione, non si comprende come la nuova proprietà non abbia ancora nominato il responsabile del settore giovanile con la riconferma quantomeno dei tecnici che, proprio nella scorsa stagione, hanno vinto tre campionati su quattro (l’Under 16 anche la Coppa Disciplina).

Luca Pagliarulo era in pole

E tutto ciò malgrado il vicepresidente del sodalizio granata Michele Mazzara, in base all’accordo con il socio di maggioranza, Marco La Rosa, avesse non meno di due settimane fa individuato ed incaricato come nuovo responsabile del settore giovanile il capitano e bandiera del Trapani Calcio dell’ultimo decennio Luca Pagliarulo.

Stallo tra i due soci del Trapani

Quest’ultimo, non rientrando nei piani della prima squadra del neo tecnico Alfio Torrisi, aveva accettato di buon grado l’incarico, continuando, così, l’avventura in granata. Ma al momento della ufficializzazione della nomina, pare che incomprensioni per altri motivi, occorse tra i due soci del Trapani, abbiano fatto andare in stallo la trattativa con il conseguente stop della fase organizzativa, di fatto già avviata con la definizione delle varie Under iscritte ai campionati giovanili.

Salvatore Vassallo potrebbe essere papabile

Ciò avrebbe favorito, sembra con il consenso solo a parole dell’ex direttore generale, Graziano Strano, (finora però sia presidente che vicepresidente hanno smentito qualsiasi incarico ufficiale) l’inserimento del responsabile del settore giovanile della scorsa annata calcistica e cioè Salvatore Vassallo.

Quest’ultimo sarebbe già all’opera per individuare nuovi tecnici alla guida delle varie categorie. Le sue scelte ricadrebbero, per lo più, tra ex giocatori del Trapani Calcio.

Tutto questo mentre il nuovo direttore generale, Mario Marino, da poco insediatosi ed incaricato dal presidente La Rosa, starebbe prendendo accordi con Michele Mazzara e, al tempo stesso, trattando con i tecnici e dirigenti della scorsa stagione per risolvere i problemi di organizzazione e gestione venutisi a creare nonostante i brillanti risultati conseguiti sul campo.

Ed ancora: con i ritardi nella programmazione dello stesso settore giovanile, senza l’effettuazione di alcuno stage per il reclutamento di giovani calciatori utili per la composizione degli organici, e con l’ipotesi che, pure, era trapelata nei giorni addietro di far disputare alla società granata per la prossima stagione soltanto la categoria obbligatoria, ovvero la Juniores, lasciava perplessi i giovani calciatori già in organico e gli stessi genitori, circa il loro futuro calcistico. Poiché, se malauguratamente così fosse, si smantellerebbe il florido settore giovanile del Trapani abilmente allestito negli ultimi due anni dal vicepresidente Michele Mazzara e dal responsabile Tecnico Vito Casano, prima con l’Asd Dattilo e poi con l’Fc Trapani 1905. Insomma un vero caos.