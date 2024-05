I carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno denunciato tre partinicesi di 32, 37 e di 17 anni per il reato di danneggiamento seguito da incendio.

I militari dell’Arma, durante un servizio di perlustrazione notturno, venivano allertati dai vigili del fuoco per un’auto in fiamme (una Fiat Punto) nel centro abitato di Alcamo. Nel raggiungere il luogo dell’incendio i Carabinieri fermavano il 32enne che correva, con una tanica in mano, in direzione di un veicolo parcheggiato poco distante, con a bordo altre due persone.

Dagli accertamenti svolti nell’immediatezza, i militari sottoponevano a sequestro un accendino (rinvenuto nella disponibilità del 32enne a seguito di perquisizione personale), constatando che la tanica conteneva ancora tracce di liquido infiammabile, acquisivano le immagini della videosorveglianza, che avrebbero ripreso il 32enne mentre appiccava il fuoco all’autovettura.

L’incendio a Monreale

Un incendio ha danneggiato le auto di marito e moglie in via Pezzingoli a Monreale (Palermo). Le auto sono state avvolte dalle fiamme. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per accertare le cause del rogo.

Un altro rogo a Partinico

Un’auto in fiamme a Partinico, in provincia di Palermo, la scorsa notte in via Bologna. Sono intervenuti i vigili del fuoco che sono stati aggrediti verbalmente dal proprietario che li accusava di essere intervenuti in ritardo. È quanto accaduto attorno alle tre di notte. In realtà i pompieri erano arrivati in 5 minuti dopo la chiamata al centralino. Il rogo sarebbe di natura dolosa. Infatti i carabinieri hanno già visionato le immagini di videosorveglianza e si nota un uomo incappucciato che cosparge il mezzo di liquido infiammabile e appicca le fiamme. L’intervento dei militari dell’arma è stato richiesto anche per l’aggressione subita dai pompieri dal proprietario del veicolo, un 50enne autotrasportatore. L’auto è andata distrutta.

L’incendio all’ospedale

Un incendio è divampato ieri nelle cucine del reparto di diabetologia dell’ospedale Civico di Partinico. Le operazione si sono concluse solo a tarda sera. I locali sono stati invasi da un fumo intenso.

Pare che il rogo sia partito da un piano cottura. Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e una squadra da Palermo. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia. Si stanno eseguendo i controlli e verificando i danni da parte dell’Asp di Palermo. Non ci sono stati feriti.