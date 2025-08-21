Fondi anche per la messa in sicurezza del costone roccioso di via Fugardi

Tre milioni di euro per proteggere uno dei tratti più suggestivi della costa trapanese. La Regione Siciliana ha stanziato nuovi fondi nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 destinati al Comune di Castellammare del Golfo.

L’obiettivo è duplice: contrastare l’erosione della Playa, la spiaggia cittadina più frequentata dai turisti, e mettere in sicurezza il costone roccioso di via Fugardi, a ridosso del centro urbano.

I finanziamenti, assegnati con due distinti decreti firmati dall’assessorato regionale al Territorio e Ambiente, puntano a rafforzare la resilienza della fascia costiera di fronte alle conseguenze sempre più tangibili dei cambiamenti climatici.

Due interventi strategici per la costa trapanese

“Questo risultato – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e Formazione professionale Mimmo Turano, che rigranzia la collega di giunta e assessore all’Ambiente Giusy Savarino per la sensibilità mostrata -, è frutto del lavoro che ho portato avanti insieme al sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto, al vicesindaco Lorena Di Gregorio, all’assessore Giovanni Ciufia e al consigliere comunale Salvatore Pumo. Grazie a questi fondi, il Comune potrà realizzare un’opera strategica per la tutela del litorale e la salvaguardia dell’ecosistema marino e costiero“.

Oltre al ripascimento della Playa, intervento indispensabile per contrastare l’erosione e preservare la fruibilità della spiaggia, i lavori includeranno la messa in sicurezza del costone che sovrasta via Fugardi, un’area a rischio idrogeologico già da tempo sotto osservazione.

È una bella notizia per la provincia di Trapani, per i cittadini e per i turisti – conclude Turano – che ogni anno scelgono per trascorrere le vacanze estive una delle zone più belle della Sicilia con un patrimonio naturalistico straordinario ed unico, che abbiamo il dovere di custodire e proteggere“.

Con i cantieri attesi nei prossimi mesi, Castellammare del Golfo si prepara a proteggere uno dei suoi beni più preziosi: il litorale, cuore pulsante dell’estate siciliana, e il paesaggio, simbolo di un’identità da preservare.