NEL TRAPANESE

Personale dell’istituto di vigilanza “The Guardian” ha sventato un furto all’interno del deposito della “Grigoli distribuzione”, in via Partanna sn, a Castelvetrano. Si tratta di un bene sotto amministrazione giudiziaria, essendo stato confiscato nel 2013 (confisca confermata in Appello nel 2016) all’ex re dei supermercati Giuseppe Grigoli, accusato di essere in rapporti con Matteo Messina Denaro.

Si tratta dell’ennesimo furto – il secondo in appena due mesi – sventato dal personale della “The Guardian”. E, così come accaduto in settembre, anche questa volta i carabinieri della compagnia di Castelvetrano hanno fermato due uomini.

In questa circostanza la presenza dei due – presumibilmente in cerca di rame, materiale ferroso o parti di automezzi ancora presenti all’interno della grande struttura, attualmente non operativa – è stata rilevata da un sofisticatissimo “sistema antintrusione” alle 15,22. Il personale della centrale della “The Guardian”, direttamente da Catania, forniva indicazioni a distanza ai carabinieri di Castelvetrano che alle 15,30 sorprendevano i due uomini nel retro del deposito e, dopo averli bloccati, li portavano in caserma per i procedimenti di rito.

Il furto in albergo

Ha approfittato di un attimo distrazione del portiere d’albergo per entrare in una stanza e rubare ad un cliente soldi, cellulare e alcuni oggetti. La polizia di stato indaga su un furto avvenuto in pieno giorno in un albergo nella zona di piazza Giulio Cesare a Palermo.

Secondo una prima ricostruzione un uomo è entrato nell’albergo e si è diretto in una stanza al primo piano. Ha aperto la porta e portato via quanto trovato. Poi è fuggito. Solo alla fine il portiere d’albergo ha visto uscire di corse il ladro e ha lanciato l’allarme. Sono in corso le indagini per risalire all’autore del colpo anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della struttura e presenti nella piazza.

Tenta il furto nell’enoteca ma viene sorpreso dalla polizia

La polizia ha arrestato un ladro che in pieno giorno ha rotto la finestra dell’enoteca Buonivini in via Paolo Paternostro e ha cercato di portare via diverse bottiglie di vino. Il furto è stato tentato mentre il locale era chiuso.

Il ladro è entrato nell’ex parcheggio in via Paolo Paternostro e poi è riuscito a entrare nel locale da una finestra. Qualcuno ha visto quanto stava succedendo. E’ scattato l’allarme e sono intervenuti gli agenti di polizia.

Il giovane arrampicatore ha cercato di fuggire ma poco dopo è stato bloccato dai poliziotti. “Vogliamo ringraziare – dice il titolare Claudio Conte – in questa giornata un po’ movimentata la polizia di stato e la Securpol per il magnifico lavoro svolto oggi. Veramente grazie”.