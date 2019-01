In seguito a un malore che lo aveva colpito nella notte di martedì scorso, stamani è morto, all’ospedale Civico di Palermo dov’era stato ricoverato, l’ex sindaco di Castelvetrano Gianni Pompeo, 66 anni, medico in pensione: per anni è stato responsabile del pronto soccorso del nosocomio di Castelvetrano.

Pompeo aveva ricoperto la carica di primo cittadino per tre volte: in quota Dc dal 28 febbraio al 30 giugno 1992 (data in cui il consiglio comunale decise di autosciogliersi); nel 2001 in quota Cdu, sostenuto da An e liste civiche e fu riconfermato nel 2007, stavolta sostenuto da Udc e due liste civiche. Mantenne la carica sino al 2012. Nella primavera del 2017, prima che il Comune venisse sciolto per mafia pochi giorni prima delle amministrative, si era candidato alla guida della città per il Pd, al quale si era iscritto, venendo sostenuto anche da liste civiche. E’ stato pure consigliere comunale e assessore provinciale di Trapani.