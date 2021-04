Le parole della mamma della bimba scomparsa a Mazara Del Vallo

Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, ospite a Chi l’ha visto?, su Raitre, ha affermato: «Noi non molliamo, vogliamo la verità, vogliamo giustizia ma soprattutto non ho mai perso la speranza di riabbracciare Denise. Non l’abbiamo mai persa, è sempre viva».

Un abbraccio «in questi giorni, forse mai come adesso, è forte ed è sentito da tante persone. Sono rincuorata – ha aggiunto la donna – perché in questi giorni sono emerse anche quelle incongruenze e quelle anomalie che io ho sempre gridato in questi anni».

Con la ragazza russa Olesya Rostova «questa verifica andava fatta senza remore». Anche se, ha sottolineato Maggio, «il metodo che i russi pretendevano non era sicuramente un metodo che io avrei accettato: andare in quella trasmissione a fare quel teatrino è una cosa che non avrei mai potuto fare, non mi sarei mai prestata».