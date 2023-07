Chiuso un centro per anziani non a norma, multa di 3000 euro

Redazione di

04/07/2023

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Palermo coadiuvati dai colleghi della stazione carabinieri di Castellamare del Golfo, a seguito d’ispezioni igienico-sanitarie eseguite presso una casa di riposo per anziani, hanno emesso un’ordinanza di chiusura immediata della struttura socio-assistenziale, poiché priva di iscrizione all’albo comunale.

Il provvedimento

Oltre alla notifica del predetto provvedimento al rappresentante legale veniva comminata una sanzione amministrativa di 3000 euro in quanto avrebbe attivato all’interno della predetta struttura un locale cucina privo di registrazione sanitaria.

Raid in un centro anziani

Qualche mese fa ennesimo raid al centro anziani di Borgo Nuovo dove ignoti, nella notte, sono entrati ed hanno portato via non cose di valore ma semplicemente i panettoni e le bevande che erano statti portati lì per la festa di Natale dedicata agli anziani del centro

Per mettere a segno questo furto i ladri hanno scassinato il portone di ingresso. Così circa metà degli anziani del centro sono rimasti senza il loro omaggio natalizio. una metà abbondante di panettoni, infatti, era già stata distribuita.

Il centro anziani di Borgo nuovo è vittima di questi raid da oltre un mese. Il 16 novembre oltre ai ladri entrarono in azione anche i vandali che diedero alle fiamme auto in sosta nel piazzale antistante. da allora è stato un assalto continuo

“Esprimo la mia netta condanna contro gli incivili”, ha detto il sindaco. “Ho prontamente sollecitato l’intensificazione della presenza della Polizia Municipale, esprimendo apprezzamento per l’impegno profuso con importanti risultati già conseguiti e che dovrà proseguire con sempre più forza e capillarità per colpire ed isolare inciviltà e responsabili di reati”.

Il primo cittadino del capoluogo siciliano ha anche espresso apprezzamento e gratitudine per “la immediata disponibilità dell’AMAP e della sua presidentessa ad accogliere l’invito a contribuire all’acquisto di quanto rubato; una conferma di attenzione verso la città e verso una realtà aggregativa e sociale storicamente presente a

Borgo Nuovo”.