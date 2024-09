I Carabinieri della Stazione di Marinella hanno denunciato un 25enne di nazionalità straniera per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante un servizio di pattuglia, hanno ferato il 25enne mentre camminava in Cda Latomie.

La scoperta

Insospettiti dal comportamento agitato dell’uomo, i militari hanno eseguito una perquisizione personale rivenendo e sottoponendo a sequestro 3 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 20 grammi, nascosti all’interno di un pacchetto di sigarette.

Coltivava 20 piante di marijuana sul terrazzo, arrestato

I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno arrestato un palermitano, 43enne accusato di coltivazione di sostanze stupefacenti. L’uomo sul terrazzo di casa ha realizzato una piantagione di marijuana con 20 piante.

La perquisizione

Nel corso della perquisizione sono stati trovati dentro una scatola 110 grammi di foglie di marijuana e circa 700 grammi di cannabis conservata in barattoli insieme al materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza.

Sequestro

La droga è stata sequestrata e inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per verificare il principio attivo presente nella sostanza. Il gip di Termini Imerese ha convalidato l’arresto.

Droga e spaccio a Palermo

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato tre spacciatori a Palermo sorpresi a vendere cocaina, crack, hashish e marijuana. Nel quartiere Sperone i militari hanno fermato un giovane di 23 anni in via Padre Francesco Spoto con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Addosso gli sono state trovate 60 dosi di stupefacente di ogni tipo.

Altri due arresti alla Vucciria

Gli altri due arresti nel mercato della Vucciria. In questo caso i carabinieri hanno bloccato un 35enne, di origine algerina, e un tunisino di 23 anni anche loro accusati di spaccio di stupefacenti. Nel corso dei controlli sono stati trovati 22 grammi tra hashish e cocaina già suddivisa in dosi.

Gip convalida gli arresti

Il gip ha convalidato gli arresti e segnalato gli assuntori alla prefettura.

La droga nascosta nelle portiere dell’auto, arrestato 29enne

Un uomo di 29 anni, residente ad Acireale, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di cocaina e crack. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, al termine di un’attenta attività info-investigativa.

L’attività di osservazione e l’appostamento

Le indagini hanno preso avvio a seguito di alcune segnalazioni che indicavano la presenza sospetta di un uomo a bordo di un’Alfa Romeo 156, solito frequentare zone di Acireale note per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno quindi avviato un’attività di osservazione, monitorando i movimenti dell’uomo e raccogliendo elementi utili a confermare i sospetti.

Durante un servizio di pattugliamento mirato al contrasto del fenomeno dello spaccio, i poliziotti hanno individuato l’auto sospetta ferma al semaforo tra la Strada Statale 114 e viale Regina Margherita. Con un’azione rapida e coordinata, gli agenti hanno bloccato l’auto, impedendo all’uomo alla guida di darsi alla fuga.

La perquisizione e il ritrovamento della droga

Il giovane è stato condotto negli uffici del Commissariato per essere sottoposto a perquisizione personale e veicolare. La perquisizione dell’auto ha portato alla luce un involucro contenente 57 dosi di droga, abilmente occultate all’interno del pannello della portiera anteriore sinistra. In particolare, sono stati rinvenuti 40 involucri di plastica rosa contenenti crack, per un peso complessivo di circa 11,5 grammi, e 18 involucri di plastica bianca contenenti cocaina, per un peso di circa 5,5 grammi. Un’ulteriore dose è stata trovata all’interno di uno zaino.

L’arresto e domiciliari

Alla luce dell’evidenza dei fatti, il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La droga sequestrata è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Sostituto Procuratore di turno, informato dell’accaduto, ha disposto gli arresti domiciliari per il giovane presso l’abitazione della madre, in attesa dell’udienza di convalida.

