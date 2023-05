Sindaco, “una vita trascorsa per la famiglia e il lavoro”

Bisnonna Maria Novara, nata a Paceco nel trapanese il 4 maggio 1913, ha festeggiato oggi il suo compleanno: ha compiuto 110 anni. Ha spento le candeline insieme ai suoi affetti più cari, la figlia, i due nipoti e i quattro pronipoti. E ha ricevuto la visita del sindaco, Giuseppe Scarcella, e degli assessori Michele Ingardia, Francesco Valenti e Giuseppe Ortisi, per la consegna di una targa con i migliori auguri a nome di tutta l’amministrazione comunale.

“Il centodecimo compleanno corona una vita trascorsa per la famiglia e il lavoro in campagna”, afferma il sindaco, ricordando che la signora Novara in Ingardia, nel corso della sua esistenza ha superato “numerose battaglie, due guerre mondiali, due pandemie e la perdita, il 30 settembre 2022, dell’amato figlio Biagio Ingardia”.

A marzo festa a Geraci Siculo per i 100 anni di Giovanna Sacco

Una nuova centenaria a Geraci Siculo, nel Palermitano, nel marzo scorso. Un paese che continua la sua tradizione di “longevità” degli abitanti. A raggiungere l’importante traguardo dei 100 anni è stata Giovanna Sacco, festeggiata dalla famiglia e dall’intera comunità del borgo madonita con in testa il sindaco Luigi Iuppa. A festeggiare la ricorrenza con nonna Giovanna, i figli, il genero, la nuora, i nipoti, i fratelli e le cognate. Oltre al primo cittadino erano presenti il vicesindaco Franco Coco, l’assessore alle politiche sociali Marisa Zafonte e il consigliere comunale Daniela Lo Pizzo. Il sindaco ha consegnato alla nonnina un omaggio floreale e una targa ricordo portando gli auguri sinceri da parte di tutta la comunità di Geraci.

Nonnina sola compie 101 anni, i carabinieri festeggiano con una torta

Lo scorso novembre una nonnina rischiava di trascorrere il giorno del suo speciale 101° compleanno tutta sola ma ci pensarono i carabinieri ad evitare che l’importante ricorrenza diventasse triste. Hanno realizzato una torta e l’hanno porta a casa di “zia Rosina”, come è affettuosamente chiamata dai suoi compaesani, per spegnere le candeline. Un gesto di solidarietà che è accaduto a Favignana, isola del Trapanese, che in quei giorni a causa del maltempo era rimasta isolata. I parenti sarebbero dovuti arrivare ieri per festeggiare zia Rosina ma i collegamenti erano interrotti e non hanno potuto raggiungerla. Ci hanno pensato i carabinieri dal cuore d’oro a donarle affetto e tanti sorrisi per festeggiare un anno oltre il secolo di vita.