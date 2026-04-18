L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nel centro di Marsala ha portato i Carabinieri della locale Compagnia a intervenire nei confronti di un uomo di 61 anni, residente in città, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nel quadro delle attività di prevenzione disposte dal Comando per contrastare la diffusione delle droghe nelle aree urbane più frequentate.

L’attenzione dei militari dell’Arma è stata attirata dalla presenza dell’uomo, un classe ’65, mentre si trovava a piedi in una zona centrale. A insospettire gli operanti è stato l’atteggiamento particolarmente guardingo del soggetto, il quale sostava in strada con fare circospetto, dando l’impressione di essere in attesa di qualcuno per un possibile incontro.

Una volta fermato per l’identificazione, i Carabinieri hanno deciso di procedere con una perquisizione personale accurata. Il sospetto dei militari ha trovato riscontro quando, occultato con cura all’interno della manica del giubbotto, è stato rinvenuto un involucro in cellophane. Il pacchetto conteneva oltre 20 grammi di cocaina, quantitativo che per modalità di confezionamento e peso è stato ritenuto destinato alla vendita al dettaglio.

La sostanza stupefacente è stata immediatamente posta sotto sequestro per le successive analisi tecniche di rito. Al termine delle attività di raggruppamento delle prove e dell’espletamento delle formalità burocratiche, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Le indagini ora proseguiranno per individuare i canali di approvvigionamento della droga e definire la rete di contatti a cui era destinato il carico sequestrato nel cuore della città.