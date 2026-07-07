I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio durante l’ultimo fine settimana. L’iniziativa, nata in seguito a quanto stabilito durante l’ultimo comitato provinciale sull’ordine e la sicurezza pubblica con il Prefetto, si è concentrata in modo particolare sulle modifiche al codice della strada introdotte alla fine dello scorso anno.

Le nuove regole per i monopattini

L’attività dei militari si è focalizzata sul rispetto delle recenti norme che regolano la circolazione dei monopattini elettrici. La normativa attuale prevede che questi mezzi possano muoversi esclusivamente sulle strade urbane con un limite di velocità non superiore ai 50 km/h. Al contrario, ne è vietato il transito sulle strade extraurbane, nelle gallerie, sui marciapiedi e lungo le piste ciclabili. Chi guida un monopattino ha inoltre l’obbligo di indossare il casco, stipulare una polizza assicurativa e utilizzare il giubbotto catarifrangente nelle ore notturne. I mezzi devono anche essere obbligatoriamente dotati di indicatori luminosi di svolta e di stop.

Le sanzioni della fine settimana

Durante i controlli effettuati lungo le principali strade della città, le pattuglie hanno fermato e sanzionato otto conducenti di monopattini elettrici. Le violazioni riscontrate hanno riguardato principalmente il mancato utilizzo del casco protettivo e l’assenza del contrassegno identificativo sul mezzo. Le multe staccate dai Carabinieri hanno raggiunto un ammontare complessivo di 600 euro.