A bordo di un furgone armato. Lo hanno sorpreso il carabinieri del radiomobile di Alcamo nel corso di un controllo stradale.

I militari stavano pattugliando i dintorni di Contrada Fico quando hanno deciso di fermare un furgone per un controllo di routine. Alla guida del mezzo si trovava un uomo di cinquantanove anni, il cui comportamento ha immediatamente attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

L’eccessivo nervosismo manifestato dal conducente durante l’identificazione ha infatti spinto i carabinieri ad approfondire l’accertamento con una perquisizione accurata del veicolo.

L’ispezione del furgone ha confermato i sospetti dei militari portando al rinvenimento di una pistola a tamburo calibro 38, di marca Thames Arms Company, che presentava la matricola completamente abrasa. L’arma, che al momento del ritrovamento era priva di munizioni, è stata posta sotto sequestro e verrà ora sottoposta a esami tecnici per stabilire se sia stata utilizzata in recenti episodi criminali.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di detenzione di arma clandestina e ricettazione. Dopo le formalità di rito il cinquantanovenne è comparso davanti all’autorità giudiziaria per l’udienza di convalida.

Il giudice ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari, che dovrà scontare presso la propria abitazione con l’applicazione del braccialetto elettronico. Le indagini proseguono per chiarire la provenienza della pistola e il motivo per cui l’uomo circolasse armato nel territorio alcamese.