Una tragedia ha sconvolto la serata di ieri il centro cittadino di Mazara del Vallo. Il crollo improvviso della soletta in cemento armato di un balcone in via Raffaele Castelli ha causato la morte della proprietaria dell’immobile, rimasta coinvolta nell’incidente.

L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento locale. Al momento del loro arrivo, la donna era già stata presa in carico dai sanitari e trasportata d’urgenza in ospedale. Purtroppo, a causa della gravità delle ferite riportate nell’impatto e nella caduta, la vittima è deceduta poche ore dopo il ricovero.

I primi rilievi effettuati dai soccorritori hanno evidenziato condizioni statiche dell’intero immobile fortemente compromesse e precarie. Per prevenire ulteriori rischi per l’incolumità pubblica, è stata disposta un’ordinanza di sgombero immediato che ha interessato tre famiglie residenti nello stabile.

L’amministrazione comunale si è attivata nell’immediato per garantire assistenza agli sfollati, facendosi carico del loro trasferimento provvisorio presso una struttura ricettiva della città. Il comune provvederà a emettere formale ordinanza di divieto di accesso e inagibilità per le abitazioni coinvolte, misura che rimarrà in vigore fino al completo ripristino e all’accertamento delle necessarie condizioni di sicurezza dell’edificio.