E’ accaduto nel viale in cui transitano pedoni e le auto dei disabili

Tanta paura questa mattina all’interno del cimitero comunale di Trapani dove un albero è letteralmente crollato, stramazzando al suolo. Si può parlare di una tragedia sfiorata dal momento che l’episodio è accaduto nel cosiddetto “viale di sinistra” dove oltre a transitare i pedoni avviene anche il passaggio delle auto. Infatti in questo viale è consentito l’ingresso ai veicoli con a bordo portatori di handicap. Ma non è stata l’unica “sorpresa” accaduta questa mattina all’interno del camposanto.

L’indignazione della consigliera Garuccio

Si registra l’indignazione della consigliera comunale trapanese Anna Garuccio che parla dell’ennesimo crollo che avviene in città: “Da lì – afferma – passano le auto e tanti cittadini. Siamo stati fortunati invece che in quel momento non passasse nessuno. Ho avvisato il dirigente che era ignaro dell’accaduto. Inutile ogni altra parola”.

Cosa è accaduto

Per l’esattezza ad essere crollato è un possente ramo di uno degli alberi ultratrentennali che si trovano ai bordi di questo viale. E’ probabile che il tronco abbia alcune patologie e che quindi la sua struttura sia indebolita. La pioggia di questi giorni ha probabilmente dato il colpo di grazia a questo pesante ramo che ha finito per cadere.

Un precedente tragico

Da evidenziare che a Trapani c’è stato un tragico precedente proprio in tema di crolli di alberi. Accade nel 2015 quando a causa del maltempo un albero cadde lungo lo scorrimento veloce che attraversa il quartiere periferico di Villa Rosina e colpì due mezzi in transito. Rimase ucciso un automobilista, che viaggiava in un furgone.

Segnalato anche degrado

La consigliera comunale Garuccio ha comunque voluto evidenziare che il cimitero trapanese non versa più in generale in buone condizioni. In tal senso, nel corso di un suo sopralluogo, ha anche notato un degrado generale con la presenza anche di topi. Uno di questi è stato trovato all’interno di un bidone della spazzatura: “E’ la sorpresa che un signore si è trovato al cimitero mentre apriva il bidone, presumibilmente per gettare i fiori vecchi della tomba del suo caro. Del resto – dice ironicamente – perché dovrebbero circolare in tutta la città in pieno giorno tranne al cimitero?”.