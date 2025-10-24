"Condividete in massa"

A ventuno anni dalla scomparsa della piccola Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio continua a cercare la verità e a chiedere aiuto. A pochi giorni dal compleanno della figlia, nata il 26 ottobre 2000, la donna ha pubblicato sui social una nuova foto simulazione che mostra come sarebbe Denise oggi, a 25 anni.

L’appello di Piera Maggio

“Aiutateci a trovarla”, scrive la madre nel suo messaggio pubblico, ribadendo la sua volontà di non arrendersi. Nonostante l’archiviazione dell’indagine da parte del gip di Marsala nel dicembre 2021, Piera Maggio continua a tenere viva l’attenzione sul caso, diventato uno dei più dolorosi e seguiti della cronaca italiana.

La nuova immagine di Denise

“La simulazione, questo Age Progression, è stata realizzata da una professionista americana esperta del settore, che ha elaborato l’immagine di Denise con l’ausilio delle foto dei genitori, fondamentali per questo lavoro, e con le analisi tecniche corrette”, spiega Piera Maggio.

Nella foto, Denise appare come una giovane donna adulta, il volto di chi potrebbe oggi camminare tra la gente, forse ignara della sua storia o lontana da casa contro la sua volontà.

“Condividete in massa”

Nel post, firmato da Piera Maggio e Pietro Pulizzi, i genitori di Denise chiedono al pubblico di condividere l’immagine in tutto il mondo, per aumentare le possibilità che qualcuno possa riconoscerla. “Vi chiediamo gentilmente di condividere in massa, possibilmente non con copia e incolla. Vorrei che il profilo e le pagine ufficiali arrivassero anche all’estero. Diamo a Denise la possibilità di ritrovare la strada di casa e di riabbracciare i suoi veri genitori utilizzando questi contatti. Grazie”.

Una speranza che non si spegne

Il 1° settembre 2004, Denise Pipitone scomparve misteriosamente davanti casa a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Da allora, le indagini, gli avvistamenti e le ipotesi si sono susseguiti senza mai portare a una conclusione certa. Oggi, la famiglia continua a confidare nella collaborazione di chiunque possa fornire un indizio utile.