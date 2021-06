La reazione tramite una nota diffusa dal legale della famiglia

Non si è fatta attendere la replica dell’avvocato Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, dopo le parole dell’ex pm Maria Angioni a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele su Raiuno.

La nota, diffusa alle agenzie di stampa, è questa: «Invitiamo tutti alla massima cautela nel momento in cui si diffondono notizie che possono essere infondate o contenenti elementi non riscontrati o non riscontrabili. E che possono costituire un ostacolo al lavoro della Procura di Marsala».

Tutto è partito dalle dichiarazioni di Maria Angioni, ex PM che si è occupata del caso, secondo cui Denise sarebbe viva e avrebbe una figlia.

L’ex PM ha detto: «L’unica cosa di cui ho paura è la perdita di serenità di un nucleo familiare. La prima cosa importante è preservare l’equilibrio psicofisico delle persone coinvolte», aggiungendo che «grazie a due persone ho individuato una persona che potrebbe essere Denise e ho scoperto che ha una figlia».

Angioni ha detto di avere già informato la mamma della bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004: «Ho mandato tutto alla Procura e al suo avvocato Frazzitta».

«La situazione è difficilmente controllabile – ha concluso l’ex PM – Non sta con i componenti della famiglia allargata di cui ho sempre parlato, ma ci siamo arrivati proseguendo quel pensiero. Altro non posso dire, altrimenti farei un danno. Quello che ho verificato adesso mi dà conferma di quello che ho sempre pensato. Ora temo per la sua sicurezza fisica e per la serenità del suo nucleo familiare dove adesso è inserita. Quella persona non sa di essere una bambina rapita e non lo sa il marito».