Grave incidente mortale questa mattina, intorno alle 10,30, in territorio di Castellammare del Golfo sulla strada statale 187, in zona Dagala secca, poco dopo il bivio di Scopello.

A perdere la vita Giuseppe Scotto un partinicese di 26 anni, panettiere in sella ad una moto, dopo essersi scontrato con un’auto. Secondo la prima ricostruzione della dinamica, con rilievi fatti dalla polizia municipale, il giovane era in sella alla sua moto di grossa cilindrata che procedeva in direzione San Vito Lo Capo mentre l’auto si trovava nella corsia opposta.

Il conducente dell’auto, un castellammarese di 65 anni, avrebbe effettuato una manovra probabilmente per introdursi in una strada laterale che si trovava nel lato opposto della strada.

Il motociclista non è riuscito a frenare in tempo e si è andato a schiantare sulla fiancata del veicolo. Per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il conducente dell’auto è rimasto ferito ma non versa in pericolo di vita.