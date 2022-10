E’ stato individuato dai carabinieri e perquisito

Un giovane di Petrosino è stato denunciato perché trovato in possesso di droga, un’arma modificata e delle cartucce. A individuarlo i carabinieri che avevano nutrito alcuni sospetti nei suoi confronti e per questo hanno deciso di perquisirlo.

L’operazione congiunta

L’operazione dei carabinieri della compagnia di Marsala, col supporto dei colleghi del XII reggimento Sicilia, si è concretizzata nell’ambito di un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine di questa attività è stato per l’appunto denunciato un giovane di Petrosino che sarebbe stato sorpreso, dopo aver subito una perquisizione personale, in possesso di marijuana divisa in dosi, materiale per il confezionamento e per la pesatura.

Anche un’arma

Nel stesso contesto operativo veniva anche rinvenuta, all’interno di uno zainetto in suo possesso, una pistola scacciacani priva del previsto tappo rosso con relative cartucce. Droga, arma e munizioni sono stati sequestrati mentre il giovane è stato segnalato alla procura con le accuse di detenzione ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi e munizioni.

Altra operazione nel palermitano

Qualche giorno fa, nel Palermitano, i carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato Luca Brugnano di 29 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di armi. Il giovane è stato bloccato in auto insieme ad un altro passeggero a Borgetto. Nel corso della perquisizione hanno trovato una pistola a salve modificata, con 6 proiettili calibro 38, e custoditi in un borsello dove c’erano altri 10 colpi, 20 dosi di cocaina e 100 euro. In casa dell’indagato sono stati recuperati un’altra pistola a salve con 50 proiettili e 40 grammi di cocaina.

Il passeggero a bordo dell’auto è stato denunciato poiché addosso aveva un coltello. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. La droga sequestrata è stata inviata al laboratorio di analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti tecnici, mentre la pistola sarà analizzata per verificare se sia stata utilizzata.