Un pomeriggio di paura trasformato in un lieto fine grazie a un intervento rapido ed efficace. Nella giornata di ieri, la Guardia Costiera è intervenuta con tempestività per soccorrere due giovani bagnanti che si trovavano in grave difficoltà nello specchio d’acqua antistante la rinomata spiaggia di San Vito Lo Capo. I due si erano spinti a circa 100 metri dalla riva, ma le condizioni meteo marine avverse, caratterizzate da un vento teso e da una forte risacca, hanno reso loro del tutto impossibile il rientro a terra.

La segnalazione dell’assistente bagnanti

A far partire le operazioni è stato l’assistente bagnante in servizio presso l’Area 2 della spiaggia locale. Notata la situazione critica e valutata l’impossibilità di effettuare un recupero in sicurezza da solo a causa del mare mosso, il bagnino ha prontamente contattato i soccorsi, segnalando la presenza dei due ragazzi rimasti bloccati tra le onde nel tentativo disperato di riguadagnare la costa.

Il blitz dell’unità veloce e il recupero

La macchina dei soccorsi si è attivata all’istante. Sotto il diretto coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Trapani, è stata allertata l’unità G.C. B36, dislocata proprio presso la localizzata Delegazione di Spiaggia di San Vito Lo Capo. L’equipaggio ha raggiunto i malcapitati in pochissimi minuti, riuscendo a trarli in salvo a bordo del mezzo. I due giovani, visibilmente spaventati ma in buone condizioni fisiche, sono stati condotti in sicurezza presso il porticciolo turistico, dove si è accertato che non necessitassero di alcun intervento medico o ricovero.

L’appello della Guardia Costiera alla prudenza

A seguito dell’episodio, la Guardia Costiera ha colto l’occasione per rinnovare l’invito a tutti i bagnanti e frequentatori delle spiagge alla massima cautela. Viene ricordata l’importanza fondamentale di consultare sempre i bollettini meteorologici prima di tuffarsi e di rispettare le indicazioni dei bagnini, evitando in modo assoluto di allontanarsi dalla riva quando il mare è mosso. Viene infine ribadito che per qualsiasi emergenza in acqua è costantemente attivo il numero gratuito 1530, oltre al Numero Unico Europeo per le emergenze 112.