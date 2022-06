La dura presa di posizione del sindaco di Alcamo

La chiusura della discarica di Trapani apre l’ennesima emergenza rifiuti e mette in crisi anche i Comuni della provincia che hanno dovuto stoppare la raccolta porta a porta. Dura la presa di posizione del sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, che già da ieri mattina ha sospeso i turni di raccolta della frazione secca: “Non mi va di fare ragionamenti su colpe e quant’altro – afferma -, invito i cittadini a differenziare al massimo. Il problema riguarda esclusivamente il secco residuo, differenziando con maggiore attenzione possiamo ridurre al massimo i disagi. Certamente questa ennesima emergenza è una barzelletta ma è un dato di fatto con cui dobbiamo ancora una volta misurarci”.

Niente indifferenziato da raccogliere

Alla Trapani servizi conferivano i Comuni della provincia trapanese ed anche alcuni del Palermitano. Qui la spazzatura veniva trattata per poi essere conferita a sua volta nella discarica di Motta Sant’Anastasia, nel Catanese, che però ha chiuso in seguito ad un pronunciamento del Tar relativamente a problematiche connesse alle autorizzazioni rilasciate per l’attività. “Ad Alcamo nel maggio scorso abbiamo chiuso ad oltre il 70% di differenziata – precisa Surdi -. L’unica cosa che al momento posso dire è di non esporre l’indifferenziato sino a che non si riuscirà a trovare la soluzione perché non potrà essere raccolto. Confido sul fatto che Regione, Srr Trapani e l’ente gestore della discarica risolvano al più presto il problema. In qualità di sindaci segnaleremo le difficoltà al prefetto anche perché non è accettabile che un sindaco imponga ai cittadini sacrifici e poi dover far fronte continuamente una crisi strutturale”.

I controlli anti abbandono

Parallelamente si sta anche lavorando molto sul fronte del contrasto all’abbandono dei rifiuti. “Stiamo piazzando telecamere ovunque e multando centinaia di incivili che si ostinano ancora ad abbandonare rifiuti – precisa il primo cittadino alcamese -. A loro vanno 600 euro di multa e l’obbligo di ripristino dei luoghi. A volte abbiamo scoperto che le violazioni vengono commesse anche da insospettabili”.