Una grande festa che ha coinvolto bambini e adulti

Si è chiusa con un grande successo di pubblico l’undicesima edizione del Festival degli Aquiloni di San Vito Lo Capo, il Festival ideato da Ignazio Billera. Dal 16 al 19 maggio nella spiaggia di San Vito Lo Capo il cielo si è colorato di aquiloni di forme e dimensioni diverse. Una grande festa che ha coinvolto tutti, anche i bambini che con le loro mani, nei laboratori creativi, hanno realizzato i loro aquiloni. Nonostante il tempo iniziale poco clemente, San Vito lo Capo è stato letteralmente invaso dai turisti. Sabato sera si è innalzata anche la mongolfiera e per tutti i giorni è stato possibile ammirare esibizioni di kitesurf e parapendio. Tante le esibizioni musicali ogni sera, i concerti gratuiti in piazza San Vito e il live painting dell’artista Tonio Specchia.

“Abbiamo regalato a residenti, visitatori e turisti quattro giorni di emozioni a colori – ha dichiarato il sindaco di San Vito Lo Capo Giuseppe Peraino – permettendo anche ad alcuni di realizzare il sogno di salire su una mongolfiera, a volo vincolato, e di ammirare di notte la meraviglia del nostro golfo costellato di luci”.

“Il Festival Internazionale degli Aquiloni, oltre ad essere un momento multiculturale di incontro tra aquilonisti da tutto il mondo, un laboratorio didattico per bambini ed un’importante vetrina per lanciare messaggi di pace e integrazione – continua il primo cittadino – rappresenta indubbiamente un appuntamento di grande richiamo all’insegna di un turismo sempre più ecosostenibile sul quale la nostra amministrazione punta per coinvolgere coloro che amano vivere e muoversi nella natura alla scoperta della bellezza e delle tradizioni autentiche dei luoghi visitati. E il connubio tra vento e mare sarà presto di nuovo protagonista con un evento velico in programma dal 31 maggio al 2 giugno”.

Soddisfatto Ignazio Billera che ha coordinato tutti gli eventi in programma e uno dei momenti più importanti della manifestazione: il volo dell’aquilone con l’immagine di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. “Vedere i due amici magistrati sorridere e volare nell’alto dei cieli ha emozionato e scosso gli animi di tutti”, ha detto Billera.