A Erice

Un cane di piccola taglia è stato trovato morto dentro un trasportino, abbandonato davanti alla chiesa di San Michele a Erice. Sul posto è intervenuto il servizio veterinario dell’Asp di Trapani, che ha constatato il decesso. A segnalare il caso è stato l’animalista Enrico Rizzi, che ha chiesto a Polizia locale e Carabinieri di acquisire le immagini delle telecamere della zona prima che vengano sovrascritte.

Com’è emerso il caso

La vicenda parte da un cittadino.

È stato lui a segnalare il trasportino davanti alla chiesa. La segnalazione è arrivata a Enrico Rizzi, che a sua volta ha allertato il servizio veterinario dell’Asp di Trapani.

I veterinari sono intervenuti sul posto. Per l’animale non c’era più nulla da fare.

La corsa contro il tempo sulle telecamere

Rizzi ha poi informato Polizia locale e Carabinieri, e ha diffuso la vicenda sui social.

“Ho già scritto a Polizia Locale e Carabinieri: auspico che vengano immediatamente acquisite tutte le immagini delle telecamere presenti nella zona, prima che possano essere sovrascritte, per risalire all’infame che ha lasciato quel trasportino. Chi ha fatto questo deve avere un nome e un cognome. E deve finire davanti a un Tribunale. Vigliacchi che non siete altro”, ha scritto l’animalista.

Il punto tecnico è quello indicato nel messaggio. Gli impianti di videosorveglianza conservano le registrazioni per un periodo limitato, poi le sovrascrivono. Da qui la richiesta di acquisirle subito.

Cosa non è ancora noto

Sul caso restano diversi elementi da chiarire.

Non è stata comunicata la causa della morte dell’animale. Non risulta se sia stato disposto un esame per accertarla.

Non è indicato se il cane fosse dotato di microchip, che sarebbe l’elemento più diretto per risalire al proprietario. Non sono state rese note la razza, l’età e le condizioni in cui è stato rinvenuto.

Non risulta, infine, se sia stato aperto un fascicolo. Al momento sono note soltanto le segnalazioni inviate dall’animalista alle forze dell’ordine.