E’ stato rapinato da quattro uomini che si sono presentati come agenti di polizia. La rapina è avvenuta a San Vito Lo Capo il 13 agosto del 2024. I finanzieri del comando provinciale di Trapani hanno eseguito un’ordinanza del gip nei confronti dei presunti autori del colpo. I quattro si trovano ai domiciliari indagati per i reati di rapina pluriaggravata in concorso, usurpazione di funzioni pubbliche e detenzione di armamento militare.

I quattro hanno pedinato la vittima e poi in un luogo isolato hanno finto un controllo di polizia. Erano armati. Quando la vittima si è accorta che i finti agenti le avevano sottratto una somma di denaro dal portafoglio, ha ingaggiato una colluttazione con gli aggressori, che sono passati alle minacce con le armi fino ad esplodere un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio. Le indagini hanno consentito di risalire agli autori del colpo. Nel corso delle perquisizioni nei confronti degli indagati sono state trovate due pistole senza il tappo rosso e un caricatore per pistola a salve e diverse cartucce a salve.

L’operazione sviluppata dalla Guardia di finanza, coordinata dall’Autorità Giudiziaria di Trapani, conferma l’impegno del Corpo, sempre in prima linea nel corrispondere alle istanze di sicurezza della cittadinanza attraverso la prevenzione e repressione dei reati che destano significativo allarme sociale e di ogni genere di traffico illecito.