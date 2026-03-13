E' successo a Castelvetrano

Un uomo di 49 anni è stato denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile dopo essersi reso protagonista di un grave episodio di evasione e minacce. L’individuo, che si trovava già ristretto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione, ha deciso di violare la misura cautelare per recarsi a casa della sua ex fidanzata. Una volta giunto sul posto, il quarantanovenne ha tentato con insistenza di fare irruzione nell’appartamento della donna, pretendendo di entrare contro la sua ferma volontà e provocando momenti di forte tensione.

L’immediato intervento dei militari dell’arma ha permesso di bloccare l’uomo proprio mentre si trovava ancora nei pressi dell’abitazione della vittima. La situazione è apparsa subito delicata, spingendo le forze dell’ordine ad approfondire i controlli sul soggetto e sui mezzi a sua disposizione. Durante la perquisizione dell’autovettura utilizzata dal quarantanovenne per lo spostamento, i carabinieri hanno rinvenuto oggetti che hanno ulteriormente aggravato la sua posizione giudiziaria.

Nell’abitacolo sono stati infatti trovati e posti sotto sequestro un coltello dotato di una lama lunga dodici centimetri e un bastone di legno della lunghezza di circa un metro. La presenza di tali strumenti ha indotto gli inquirenti a contestare, oltre al reato di evasione, anche quello di porto di armi o oggetti atti a offendere. La tempestività della segnalazione e il pronto arrivo della pattuglia hanno probabilmente evitato che il diverbio potesse sfociare in conseguenze fisiche ben più gravi per la donna.

Al termine delle operazioni di rito e dei rilievi necessari, l’uomo è stato ricondotto presso la propria residenza per ripristinare la misura restrittiva a cui era originariamente sottoposto. Il quarantanovenne è stato dunque deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente, che dovrà ora valutare eventuali aggravamenti della misura cautelare alla luce della violazione commessa e della pericolosità degli oggetti rinvenuti in suo possesso.