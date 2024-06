I carabinieri della Stazione di Petrosino hanno arrestato un pluripregiudicato 40enne per tentato furto aggravato. I militari dell’Arma, in servizio perlustrativo notturno, sono stati allertati per un furto in atto sulla pubblica via e, una volta giunti sul posto, hanno sorpreso l’uomo – già tratto in arresto e denunciato per analoghi reati – mentre era presumibilmente intento a tranciare cavi in rame della rete dell’illuminazione pubblica in quel centro abitato. Nella circostanza, a seguito di perquisizione personale, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestri gli attrezzi che stava utilizzando. Arrestato, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Petrosino e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Furto di grondaie a Belmonte

Nuovo furto di grondaie di rame al cimitero di Belmonte Mezzagno (Palermo). La scorsa volta i ladri avevano ne avevano portate via una trentina, adesso ne sono sparite altre quindici. Un grosso danno per il camposanto del piccolo centro del palermitano. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Misilmeri. I ladri sono entrati in azione di notte e hanno potuto lavorare senza essere disturbati. Tra l’altro nel cimitero non c’è un sistema di videosorveglianza.

È possibile che qualche aiuto ai militari possa arrivare da qualche telecamera piazzata in zona che possa avere ripreso l’arrivo del mezzo utilizzato dai ladri per portare via le tante e ingombranti grondaie rubate. Alcuni giorni prima, come già accennato, i ladri avevano portato via trenta grondaie in rame dallo stesso cimitero. Hanno agito indisturbati nell’area cimiteriale dove non ci sono telecamere. Il colpo agli autori frutterà non poco visto il valore del rame. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Furto al circolo Arci all’Albergheria

Furto al circolo Arci all’Albergheria a Palermo. Preso di mira il centro Arci Porco Rosso che si trova in via Casa Professa. I ladri hanno divelto l’ingresso e hanno rovistato nelle stanze portando via un impianto di amplificazione, strumenti musicali e altri oggetti. Il danno è da quantificare.