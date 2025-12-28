Un intervento tempestivo dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Trapani ha portato all’arresto in flagranza di reato di un uomo di 47 anni, residente a Erice, sorpreso a rubare all’interno di un’attività commerciale. L’operazione è scattata nel cuore della notte, nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio volti a prevenire i reati contro il patrimonio.

I militari stavano pattugliando la zona del lungomare Dante Alighieri quando hanno notato alcuni movimenti sospetti all’interno di un locale che in quel momento risultava chiuso al pubblico. Insospettiti dalle ombre e dai rumori provenienti dall’interno dell’esercizio, gli uomini dell’Arma hanno deciso di effettuare un controllo immediato per verificare cosa stesse accadendo.

Una volta fatto accesso all’interno della struttura, i carabinieri hanno bloccato il quarantasettenne proprio mentre stava ultimando il colpo. L’uomo era intento ad asportare numerose bottiglie di bibite alcoliche, che aveva già accuratamente riposto in alcuni sacchetti e che erano ormai pronte per essere portate via e caricate altrove.

L’uomo è stato immediatamente tratto in arresto con l’accusa di furto aggravato e condotto in caserma per le formalità di rito. Tutta la refurtiva recuperata, composta interamente da bevande alcoliche, è stata prontamente restituita al legittimo proprietario dell’attività, che è stato informato del tentato furto nelle ore successive.

A seguito dell’udienza di convalida davanti all’autorità giudiziaria competente, l’arresto è stato convalidato e il quarantasettenne è stato successivamente rimesso in libertà. L’operazione sottolinea ancora una volta l’importanza del costante monitoraggio notturno delle aree commerciali per garantire la sicurezza degli esercenti locali.