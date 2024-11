I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato, per furto aggravato, due pregiudicati del posto di 31 e 37 anni.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio perlustrativo notturno, nel transitare davanti la sede di una cooperativa agricola di Calatafimi hanno notato la presenza di un uomo nel piazzale dove erano parcheggiati dei mezzi aziendali.

L’arresto

I Carabinieri così hanno fatto irruzione all’interno della struttura sorprendendo i due intenti, presumibilmente, ad asportare parti di carrozzeria da un furgone aziendale. A seguito dell’udienza di convalida veniva disposto l’obbligo di dimora nel comune di Alcamo per il 31enne e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per il 37enne.

Il 31enne pizzicato alla guida

Qualche ora prima del suo arresto, il 31enne era stato denunciato dai militari poiché sorpreso alla guida della propria autovettura sprovvisto di patente, già ritirata per pregresse violazioni al codice della strada.

Furto con spaccata al negozio New Form, bottino da quantificare

Furto nel negozio di abbigliamento New Form nella centralissima via Maqueda a Palermo. I ladri hanno spaccato la vetrina e hanno portato capi di abbigliamento firmato. Il bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno sentito i titolari e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del negozio ma anche dalle tante telecamere piazzate per strada in quel tratto dell’isola pedonale.

Viaggiatori a terra nel Palermitano, furto di cavi blocca i treni

La circolazione ferroviaria tra Palermo e l’Aeroporto Falcone e Borsellino è stata sospesa questa mattina a causa di un furto di cavi di rame avvenuto nella notte. L’episodio ha interessato alcune centinaia di metri di cavi di segnalamento interrati. I treni arrivano fino a Isola delle Femmine e da qui si prosegue in pullman fino all’aeroporto. Stessa cosa succede al ritorno. I pullman dall’aeroporto arrivano fino a Isola delle Femmine e da qui partono i treni per Palermo.

Tecnici RFI al lavoro per ripristinare la linea

La Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha comunicato che i tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio il prima possibile. Nel frattempo, la mobilità ferroviaria sulla linea è gravemente compromessa: i treni stanno subendo ritardi significativi, variazioni negli orari e in alcuni casi sono stati cancellati.

