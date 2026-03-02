Drammatico incidente sulle strade siciliane. Un motociclista di Salemi (Trapani) ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri sera in contrada Gorgazzo nel piccolo centro del Trapanese. La vittima, Alessio Minore, 35 anni, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica.

L’impatto è stato fatale, nonostante il giovane indossasse il casco. La dinamica è al vaglio della polizia municipale.

Un morto e sei feriti a Naro

È di un morto e almeno sei feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto lungo la Statale 410 Naro – Camastra all’alba di oggi. Il violento impatto si è verificato nei pressi del bivio per Agrigento. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati un’autovettura e un mezzo pesante. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato la morte di un uomo, originario dell’Albania ma residente a Naro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e le ambulanze del 118 che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

A seguito dell’incidente, Anas ha disposto la chiusura temporanea della statale in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.