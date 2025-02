I carabinieri della stazione di Erice sono intervenuti in soccorso ad una donna di 56 anni rimasta intrappolata sotto le macerie dopo il crollo di una parte di pavimento della sua vecchia abitazione.

Dopo la segnalazione di un cittadino che aveva udito le urla della donna i militari si sono messi alla ricerca individuando l’abitazione e trovando la donna sotto parte del pavimento franato giù al piano di sotto. Sono riusciti a salvare la donna affidandola alle cure del personale del 118.

Adesso la ferita si trova all’ospedale di Trapani con varie fratture, trauma cranico e polmoni perforati.

Il tempestivo intervento dei carabinieri di Erice ha sicuramente evitato il peggio visto che la donna vice una casa isolata raggiungibile solo a piedi.

L’Arma dei Carabinieri non è solo un presidio di sicurezza, ma un punto di riferimento costante per tutti. Conoscono il territorio, conoscono la nostra gente e intervengono sempre con quel senso del dovere che li rende un pilastro fondamentale per le nostre comunità, specialmente nei piccoli centri come il nostro.