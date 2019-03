Intervento anche per accreditare una comunità per minori migranti

Nell’operazione Artemisia sono stati arrestati tre poliziotti: Salvatore Passanante ispettore della polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Castelvetrano, Salvatore Virgilio assistente capo della polizia di Stato in servizio presso la sezione di Trapani della Direzione Investigativa Antimafia, Salvatore Giacobbe assistente capo della polizia di Stato in servizio presso la questura di Palermo.

E’ quanto si legge nell’ordinanza del gip del Tribunale di Trapani Emanuele Cersosimo.

Passanante e Virgilio avrebbero rivelato notizie riservate di attività di indagine. In cambio avrebbero ottenuto tramite Giovanni Lo Sciuto e Paolo Genco l’assunzione delle mogli all’Anfe. Passanante avrebbe riferito a Lo Sciuto che la compagna di Paolo Genco presidente dell’Anfe era intercettata.

Virgilio avrebbe effettuato anche delle bonifiche in un appartamento. Salvatore Giacobbe anche lui arrestato per avere informato Lo Sciuto di essere intercettato e oggetto di indagine prima della procura di Palermo e poi Trapani.

La notizia passata da Giocobbe serviva per accelerare l’accreditamento della “Cooperativa Omega” presso la Regione Siciliana quale centro di accoglienza di minori migranti, cooperativa la moglie di Giacobbe era presidente del consiglio di amministrazione e il suocero del poliziotto vice presidente del consiglio di amministrazione.