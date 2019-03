Arrestato l'ex sindaco di Castelvetrano e l'ex deputato regionale Lo Sciuto

Operazione Artemisia dei Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, coordinati dalla Procura guidata da Francesco Morvillo.

In corso 27 arresti in esecuzione di misura cautelare emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Trapani, mentre altre 10 persone sono indagate a piede libero per numerosi reati contro la Pubblica Amministrazione, contro l’amministrazione della Giustizia nonché associazione a delinquere segreta.

Tra gli arrestati numerosi esponenti politici e istituzionali della provincia di Trapani. Scoperto un vasto sistema corruttivo negli enti locali, quali il comune di Castelvetrano e l’Inps di Trapani.

A capo del gruppo ci sarebbe stato l’ex deputato regionale di Forza Italia Giovanni Lo Sciuto; dell’associazione segreta avrebbe fatto parte anche l’ex sindaco di Castelvetrano, Felice Errante, finito ai domiciliari.

Stessa misura cautelare per l’ex deputato di Forza Italia Francesco Cascio, accusato di aver favorito il gruppo di Lo Sciuto.

La loggia massonica si riuniva in via Giuseppe Parini a Castelvetrano. Qui i carabinieri stanno eseguendo una perquisizione.