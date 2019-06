Si è esibito in teatro

Nella vita reale fa l’imprenditore poi nei momenti liberi apre le porte alla sua immaginazione dando vita ad un personaggio da lui inventato che ha battezzato “Ciccioloso”, i suoi sketch sono tipici di una comicità fra cabaret e freddure inglesi.

Le sue apparizioni su Facebook sono seguite da migliaia di spettatori, su una pagina specifica. Ad averla creata è stato Francesco Ferrante, 41 anni, di Mazara del Vallo nel Trapanese.

“Queste mie recite in video sono nate per gioco – afferma – ed ora le faccio con cadenza quasi quotidiana, è un modo per fare dimenticare alle persone anche la routine della vita normale. Adesso vedo che sono sempre maggiori i contatti che ho sul social network. E anche per strada sono molte le persone che mi fermano per complimentarsi”.

Di recente anche le televisioni locali hanno intervistato Ferrante in arte Ciccioloso e nei giorni scorsi l’imprenditore si è anche esibito nel teatro Rivoli a Mazara del Vallo.