Bosco e riserva, incendi divorano Palermitano e Trapanese

Michele Giuliano di

17/07/2023

Notte complicatissima con incendi tra una riserva nel Trapanese e un’area boschiva nel Palermitano. I roghi sono stati di grandissima entità ed hanno divorato ettari ed ettari di vegetazione. La situazione più difficile a Monte Bonifato ad Alcamo dove ancora questa mattina l’incendio è in corso e i canadair sono tornati in azione.

A Monte Bonifato

Ad essere colpita anche la zona della riserva che già in passato era stata devastata dal fuoco. Dal pomeriggio di ieri il fuoco non ha smesso di espandersi. Vigili del fuoco, forestale, protezione civile, polizia municipale e forze dell’ordine sono al lavoro. Pare che da questa mattina il fronte del fuoco sia già più controllato ma si sta ancora spegnendo e non è facile per il vento e le altissime temperature. Proprio per bonificare l’area dall’alba di oggi sono tornati in azione i canadair per spegnere le fiamme con i potenti getti dall’alto.

A Bagheria

Altro fuoco invece nel Palermitano ed è stato fortunatamente già spento. Si tratta del rogo che ha interessato la strada provinciale 127 a Bagheria, in contrada Specchiara, e che ha interessato l’area soprastante boschiva. Anche qui bruciati diversi ettari di macchia mediterranea. Vigili del fuoco, protezione civile e forestale hanno lavorato tutta la notte con le forze dell’ordine per completare le operazioni di bonifica. Sempre nel Palermitano fuoco anche a Partinico, in via Ninni Cassarà. Questa notte a fuoco sterpaglie e rifiuti abbandonati per strada gettati a bordo strada.

Ieri altra giornata campale

I vigili del fuoco e i forestali sono stati impegnati anche ieri nello spegnimento di diversi incendi in provincia di Palermo. I roghi sono divampati a Partinico, Castellana Sicula, Corleone a Bagheria, Termini Imerese e Monreale. Gli incendi hanno divorato ettari di macchia mediterranea, boschi e sterpaglie. Pompieri e forestali hanno protetto le abitazioni minacciate e le aziende agricole. L’aumento esponenziale delle temperature sta coincidendo con questa impennata di roghi. Ad essere messe in pericolo anche alcune abitazioni nelle zone a cavallo tra Misilmeri e Bolognetta, i vigili del fuoco sono riusciti fortunatamente a preservare gli immobili e ad evitare danni ben peggiori.