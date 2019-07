Nonostante i soccorsi per alessandro Galletti non c'è stato nulla da fare

Un giovane di 32 anni, Alessandro Galletti, originario di Palermo, è morto la scorsa notte in un incidente stradale che si è verificato in contrada Zangara, lungo la Provinciale 13 che collega Castelvetrano con Partanna. Il giovane, che lavorava presso l’hotel Oasi di Marinella di Selinunte, era alla guida di una moto Honda Hornet quando si è schiantato contro un guardrail. Il giovane è morto poco dopo l’arrivo del 118 per la gravità delle ferite riportate.

Nonostante i soccorsi per Galletti non c’è stato nulla da fare, mentre ha riportato una frattura a una caviglia il suo passeggero: un giovane 27enne originario di Catania, che è stato ricoverato in ospedale. E’ stato lui a chiamare i soccorsi. Le cause dell’incidente mortale sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri.

Il ragazzo collaborava con lo chef Natale Giunta e per uno strano scherzo del destino aveva sostituito Emanuele Conti, 38enne di Tivoli, deceduto sempre in sella ad una moto a Marinella di Selinunte, anche lui collaboratore di Natale Giunta.

Nel giro di due settimane sono in tutto 4 le vittime sulle strade del Trapanese. Il 22 giugno a perdere la vita è stato un ragazzo di Marsala di 32 anni. Livio Angileri è morto al Civico di Palermo dopo un violento scontro avvenuto lungo lo scorrimento veloce Marsala Birgi. Carlo Modello, di 22 anni, ha perso la vita dopo che la sua auto si è ribaltata lungo il viale del Signorino a Marsala. Emanuele Giangrande, motociclista di trent’anni di Marsala è morto in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 21, in contrada Spagnola, nel tratto di strada tra la Chiesa del Rosario e il ristorante Mozia.