Ancora un incidente mortale nelle strade siciliane. Appena ieri un gravissimo incidente sull’autostrada Palermo Catania e una vittima è rimasta sull’asfalto.

È morto ieri sera Emanuele Giangrande, motociclista di trent’anni di Marsala. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 21, in contrada Spagnola, nel tratto di strada tra la Chiesa del Rosario e il ristorante Mozia.

Secondo una prima ricostruzione Emanuele era bordo della sua moto di grossa cilindrata e si stava dirigendo verso Marsala.

Dopo aver perso il controllo del mezzo, secondo quanto rilevato sul posto da carabinieri e polizia, scivolando ha sbattuto diverse volte sul guardrail, si è scontrato con un camion che sopraggiungeva da Marsala.

L’autista del mezzo ha cercato di evitare l’impatto, ma non c’è stato nulla da fare.

Tanta la commozione tra gli amici e i conoscenti che sui social hanno iniziato a scrivere in ricordo di questo sfortunato giovane non appena c’è stata conferma di quanto accaduto.

Grande appassionato di moto e di auto, Emanuele era un ragazzo dalla solarità contagiosa. Così lo descrivono i suoi amici, con un sorriso e una energia e una voglia di vivere che trasmetteva a tutti.

Pochi giorni fa, lui stesso aveva commentato una foto che riportava il tragico bilancio di una settimana di incidenti motociclistici mortali con queste parole: “Di solito la stagione estiva dovrebbe essere la più bella ….. ma così …… così no!!!”.

Per gli amici un grandissimo dolore.

Erino:”Non posso ancora credere a quello che sia accaduto, un ragazzo come te, buono, onesto visto da tutti anche come (l’amico di l’amici), amato e stimato da tutti lascia sulla terra le tracce del suo grande amore, spero ti arrivi l’assù il bene che ti voglio…. Insegna a tutti gli angeli la passione che avevi tu per le moto… Ciao grande amico mio….”;

Mario:”Non ci posso credereeri un grande esempio x tutti noi R.I.P amico mio sarai l’angelo custode di tutti biker”;

Salvatore:”Noooooooo Emanuele Giangrande,,, Ciao amico mio sei volato via troppo presto,, voglio ricordarti così con quel sorriso sempre in faccia e quella voglia matta di vivere,, ti porterò per sempre nel mio”;

Carlo: “Eri davvero una persona speciale tanto speciale… e non posso crederci sia finita così! Vorrei solo che fosse una gran cazzata! Amico e fratello di tutti ! Onesto, sincero e potrei continuare all’infinito… la nostra e la tua passione ti ha portato troppo oltre dove tu non meritavi perché alla fine è proprio vero … vanno via sempre i migliori e tu caro amico hai lasciato un dolore immenso ! Ti voglio bene fratellone e ti porterò sempre nel mio cuore!”.

Ancora sangue sulle strade di Marsala. Pochi giorni fa, nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo di 22 anni, Carlo Modello, di Petrosino aveva perso la vita nel viale del lido Signorino, in contrada Berbaro. Il giovane era a bordo di una Fiat Panda che si era ribaltata.