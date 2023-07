Incidente stradale a Selinunte. Due giovani la scorsa notte sono rimasti coinvolti in un incidente in via Cavallaro a Marinella di Selinunte. I due di Castelvetrano sono stati trasferiti presso l’Unità operativa di ortopedia dell’ospedale ‘Paolo Borsellino’ di Marsala. G.F. e S.M., che erano in sella alla moto, sono arrivati in pronto soccorso a Castelvetrano in codice rosso.

La prognosi

Al giovane è stata diagnosticata una prognosi di 60 giorni. Alla fidanzata, invece, è stata riscontrata la frattura del bacino e della gamba sinistra. Per il conducente dell’auto, M.L.V., invece, prognosi di 15 giorni per trauma cranico cervicale. L’uomo è stato dimesso dal pronto soccorso. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia municipale di Castelvetrano. Il violento scontro è avvenuto quasi frontalmente, nel tratto di strada compreso tra il semaforo della via Cavallaro e la Sp 56.

Incidente sulla 113

Violento incidente sulla statale 113 tra due auto nella notte a Cinisi, nel Palermitano, in due sono rimasti feriti. Lo scontro è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra due auto, per cause che ancora sono al vaglio della polizia stradale. L’impatto è avvenuto per l’esattezza nei pressi del tratto sotto il ponte all’uscita autostradale della A29. Immediati i soccorsi, pare comunque che nessuno dei feriti versi in gravi condizioni. Le loro condizioni al vaglio dei sanitari.

Chiusura della strada per due ore

Il sinistro è stato sicuramente di una certa intensità, tanto che è stato necessario chiudere la strada per ben due ore per permettere i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a far uscire gli automobilisti dagli abitacoli rimasti letteralmente accartocciati su sé stessi.

Altro incidente due giorni fa

Un altro incidente che poteva avere conseguenze peggiori si è verificato due giorni fa nella vicina Partinico. E’ stato di 2 auto coinvolte e 4 feriti rimasti incastrati all’interno delle rispettive autovetture il bilancio. Un impatto altrettanto violento avvenuto sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo in direzione Palermo, poco dopo lo svincolo di Partinico. Due auto si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento, all’interno 6 persone di cui 4 rimaste ferite.

