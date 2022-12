Tragedia della strada nel giorno di Natale, due morti nel Trapanese

Ignazio Marchese di

25/12/2022

È di due morti il bilancio di un grave incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio sulla strada statale 115, nel tratto compreso tra Marsala e Mazara del Vallo, nel Trapanese.

Da una prima ricostruzione, due vetture si sarebbero scontrate frontalmente, una si è capovolta. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Marsala e Mazara del Vallo che, per estrarre le persone dalle due vetture, sono dovuti intervenire con cesoie e

divaricatori.

Incidente sul lavoro a Licata, muore agricoltore

La giornata di festa era giàstata funestata da un altro incidente, ma sul lavoro, avvenuto nell’Agrigentino. Schiacciato da una balla di fieno di circa 300/400 chili è morto Rosario Gioacchino Savaia, 57 anni, di Licata proprio in provincia di Agrigento. L’uomo, dopo l’incidente sul lavoro verificatosi nel fienile dell’azienda agricola intestata alla madre, è stato soccorso dagli stessi parneti che hanno allertaio il 118 ma è arrivato in fin di vita al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Delle indagini si sta occupando la polizia.

“E’ una morte che mi segna particolarmente, anche perché mio padre, agricoltore, tanti anni fa rimase vittima di un incidente sul lavoro in campagna, che lo costrinse alla paralisi per il resto della vita. Comprendo bene, perciò, il dolore della famiglia dell’agricoltore licatese, arrivato proprio in un giorno in cui si fa festa. I valori del lavoro, della famiglia, della vita, debbono rimanere la nostra bussola per continuare il cammino”. Lo dice il sindaco di Licata Pino Galanti, in merito alla morte di Rosario Gioacchino Savaia, 57 anni, schiacciato da una balla di fieno di oltre 300 Kg. “Stringo in un ideale, forte, abbraccio, tutti i familiari dello sfortunato agricoltore deceduto. Stava dando da mangiare agli animali, dimostrando straordinario attaccamento – conclude il sindaco – al proprio lavoro”.