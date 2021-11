Il clima è decisamente quello del 1994. Forza Italia sembra tornata indietro di di oltre 25 anni. A Mazara del Vallo il meeting dei forzisti non è fatto solo di auto celebrazione, di applausi a scena aperta ai leader, del ritorno agli abbracci fra le correnti, dell’indicazione dei candidati e dell’investitura,in salsa siciliana, di berlusconi quale candidato al quirinale.

Dopo la politica si balla

Protagonista di un ‘fuori onda’ divertente e leggero è il padrone di casa ovvero l’assessore regionale Toni Scilla. Uomo estremamente vicino a Gianfranco Miccichè che ha dovuto trovargli necessariamente posto in giunta nella seconda parte del mandato del governo Musumeci, Scilla è a casa sua a Mazara e non è certamente casuale la scelta della location per la reunion degli azzurri

L’assessore diventa Dj

Così, goliardicamente, l’assessore si improvvisa dj e davanti una improvvisata consolle con cuffia e smanettando qualche cursore, balla, gira su se stesso, alza le mani divertendo i presenti con qualcuno che partecipa anche all’improvvisata danza

Il clima è ottimista e rilassato

Il clima dentro Forza Italia èp ottimista è rilassato. sono scomparse le facce scure di un decennio fa e sono ricomparse quelle leggere e sorridenti di quasi 30 anni fa. I numeri non sono gli stessi, il partito è ben lontano dai risultati e da consensi del 94 ma in Sicilia va meglio e i suoi esponenti sembrano rilassati

Poco prima sul palco ufficiale la standing ovation alla convention. Quando è salito sul palco il coordinatore regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè, è stata questa la reazione. “Non penso, come dice qualcuno – ha affermato il leader degli azzurri siciliani – che se Berlusconi vuole fare il presidente della Repubblica sia un pazzo. E’ la cosa più giusta che abbia mai pensato”. Il fatto che questo sia oggi possibile, ha proseguito, “E’ la prova che la verità in tutti questi anni è stata stravolta”. Alla kermesse azzurra partecipano molti leader nazionali, dal coordinatore Antonio Tajani a Maurizio Gasparri.