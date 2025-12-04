Sospensione per l'attività nel comune di Campobello di Mazara

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Trapani, nell’ambito di un’attività ispettiva condotta insieme ai militari della Stazione Carabinieri di Campobello di Mazara nei confronti di un bar di quel centro abitato, hanno riscontrato diverse violazioni in materia di sicurezza e tutela del lavoro, a seguito delle quali denunciavano il titolare adottando in oltre un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Il provvedimento di sospensione è stato adottato in quanto il titolare impiegava nella sua attività, quattro lavoratori in nero e quattro lavoratori assunti in maniera irregolare su un totale di dieci dipendenti, peraltro privi di ogni tutela in materia di salute nei luoghi di lavoro.

All’esito dell’attività ispettiva, nel corso della quale oltre a violazioni in materia di sicurezza e tutela del lavoro veniva riscontrata la presenza di un sistema di un sistema di videosorveglianza privo di autorizzazioni, sono sta irrorate sanzioni per circa 100.000 euro.