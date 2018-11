Nove aziende agricole o edili su sedici controllate usavano mano d’opera in nero.E’ quanto scoperto della Guardia di Finanza nel Trapanese che ha segnalato 27 lavoratori ‘sfruttati’.

Nei territori dei comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara i finanzieri delle Tenenze di Castelvetrano e di Mazara del Vallo hanno sottoposto a controllo, nelle ultime settimane, 16 aziende agricole e 39 braccianti, rilevando nel complesso la presenza di 22 lavoratori totalmente “in nero” oppure impiegati in totale violazione dei contratti collettivi nazionali.

In particolare, a Campobello di Mazara, la Tenenza di Mazara del Vallo ha svolto controlli presso quattro aziende agricole verificando la posizione di 17 lavoratori in totale. In tre delle quattro aziende ispezionate sono state rilevate irregolarità, riscontrando in totale l’impiego di sei lavoratori completamente “in nero”, di cui tre italiani, due rumeni e un extracomunitario, questi ultimi temporaneamente dimoranti a Castelvetrano.

Proprio a Castelvetrano la locale Tenenza del Corpo ha inoltre scoperto un capannone gestito da un’importante società attiva nel settore della lavorazione delle olive “da mensa” all’interno del quale lavoravano “a turni” ben 18 lavoratori, tutti di nazionalità italiana, 16 dei quali risultati privi di regolare contratto.

Quanto ai controlli nei confronti dei cantieri edili, nello scorso mese sono stati effettuati dai reparti della Guardia di Finanza, in tutta la Provincia, dieci interventi ispettivi. In cinque dei cantieri controllati, di cui due situati a Favignana, uno a Mazara del Vallo, uno ad Alcamo ed un ultimo a Partanna, è stato rinvenuto un lavoratore a nero per impresa ispezionata, per un totale di 5 lavoratori irregolari rilevati.