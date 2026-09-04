Lullaby incanta ancora: Di Bella e Pace portano Selinunte nel cuore della notte

Gabriele Urzì di

04/09/2026

Il tour siciliano di Luciana Di Bella e Massimiliano Pace prosegue e approda in uno dei luoghi più affascinanti dell’Isola. Il 4 settembre alle 19.30, il progetto Lullaby risuonerà nel baglio Florio del Parco archeologico di Selinunte, dopo il successo della serata al tempio di Segesta, dove pubblico e critica hanno sottolineato la forza evocativa dello spettacolo e l’impatto del video mapping sulle colonne doriche.

Lullaby, un progetto di respiro internazionale

A Selinunte, Di Bella e Pace rinnoveranno l’incanto di un concerto che attraversa il tema della ninna nanna, del notturno e dell’onirico, guidando l’ascoltatore in un viaggio immersivo nell’inconscio. Lullaby è un progetto di respiro internazionale che abbatte le barriere tra i generi musicali: dagli echi classici di Puccini e Brahms al pop-rock dei Cure e degli Eurythmics, passando per la tradizione siciliana di Rosa Balistreri e brani originali firmati dalla coppia artistica. Una narrazione emozionale accompagna i vari momenti dello spettacolo, dove i temi di bios, eros e thanatos si intrecciano in un flusso unitario.

Gli arrangiamenti di Massimiliano Pace saranno arricchiti dalla presenza di un ensemble d’eccezione, composto da Antonio Saladino e Giorgio Garofalo, che contribuiranno a creare un tessuto sonoro ancora più avvolgente.

Protagonista il soprano alcamese Luciana Di Bella

Protagonista assoluta è il soprano alcamese Luciana Di Bella, voce dal timbro brillante e vellutato, formatasi al Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani e perfezionatasi tra Bologna, Roma, Monaco e Los Angeles. Dal 2016 vive a Londra, dove ha calcato palcoscenici di rilievo come il Bloomsbury Theatre e si è esibita come solista con la St. Mary-le-Bow Orchestra. Accanto a lei, il compositore romano Massimiliano Pace, autore di oltre 150 colonne sonore e collaboratore di figure come Andrea Camilleri, Moni Ovadia, Turi Ferro e Milena Vukotic.

Il sodalizio artistico tra Di Bella e Pace, consolidato da quattro anni, proseguirà anche oltre l’estate siciliana. In autunno i due saranno nuovamente in tournée con Corrado Augias nello spettacolo Il mio Novecento, mentre a dicembre approderanno al Teatro Luigi Pirandello di Agrigento e al Teatro Quirino di Roma, confermando la vitalità di un percorso artistico che continua a crescere e a sorprendere.