Un uomo è morto oggi sulla spiaggia Playa di Castellammare del Golfo. Pedro Benenati, 79 anni è decedutodopo essere stato colpito da un improvviso malore. Alcune persone presenti in spiaggia hanno cercato di soccorrerlo e di rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

L’allarme è scattato subito e sulla spiaggia sono intervenuti gli operatori del 118, la polizia municipale e la guardia costiera. Il pronto intervento è stato coordinato congiuntamente dal comandante dei caschi bianchi Vito Simonte, e da Francesco Madonia, comandante del locale ufficio marittimo della guardia costiera di Castellammare del Golfo.

I primi a intervenire sono stati alcuni bagnanti, affiancati da due infermieri che in quel momento si trovavano sulla spiaggia. Sono state avviate immediatamente le manovre di soccorso ed è stato utilizzato anche il defibrillatore in dotazione al lido Peter Pan. Nonostante la rapidità dell’intervento e i tentativi di rianimazione, per Benenati non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto riferito dai presenti, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava sulla spiaggia. Una tragedia improvvisa che ha interrotto una giornata che l’uomo aveva scelto di trascorrere in uno dei luoghi che amava maggiormente.

L’anziano viveva in Argentina, ma ogni estate tornava nella sua terra d’origine e durante i suoi soggiorni in Sicilia era ospite di alcuni parenti ad Alcamo. Era particolarmente affezionato alla spiaggia Playa di Castellammare del Golfo, dove anche oggi si era fatto accompagnare per trascorrere qualche ora. La notizia ha suscitato sgomento tra le persone che si trovavano sulla spiaggia e che hanno assistito ai disperati tentativi di salvarlo. Per l’uomo, però, nonostante l’intervento immediato dei presenti e dei soccorritori, non è stato possibile fare nulla.