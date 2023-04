Divieto di avvicinamento all’ex compagna per un Trapanese

Una vita da inferno tra minacce, continue aggressioni, maltrattamenti di ogni genere. Da questa spirale di violenza ne è venuta fuori una donna di Trapani che ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai carabinieri. E in poco tempo si è chiuso il cerchio delle indagini arrivando alla misura cautelare per il presunto orco e violento. Per un pregiudicato di 48 anni arriva il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna. Questo quanto ha deciso in un’ordinanza il Gip del tribunale di Trapani.

Reiterati episodi di violenza

I carabinieri della stazione di Trapani sono intervenuti nei confronti dell’uomo. Un provvedimento che scaturisce dalle indagini intraprese dai carabinieri, condivise pienamente dall’autorità giudiziaria. Ad essere documentati “reiterati episodi di maltrattamenti, ingiurie, minacce e percosse”. Tutti reati che, sulla base delle indagini portate avanti, avrebbe commesso il 48enne nei confronti della vittima.

Il coraggio della donna

La donna ha trovato il coraggio di confidarsi con i carabinieri che si sono subito attivati fornendo gli elementi necessari per la richiesta della misura cautelare. Al presunto ex compagno violento il Gip ha ordinato anche l’applicazione del braccialetto elettronico antistalking.

Ennesimo caso nei giorni scorsi

Nei giorni scorsi un altro arresto nel Trapanese per maltrattamenti, nel contesto oltretutto di un episodio da cui è emerso anche un altro reato. Un uomo, dopo aver spedito la moglie all’ospedale, anche denunciato per furto di energia elettrica. Quando i carabinieri sono intervenuti in casa del marito violento si sono accorti del contatore collegato all’energia elettrica pubblica manomesso. Un 54enne nei guai, l’arresto per maltrattamenti e la denuncia per furto aggravato. I carabinieri della stazione di Campobello di Mazara hanno operato in coordinamento con la Procura della Repubblica del tribunale di Marsala. L’arresto è maturato in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Gip. La misura richiesta dalla Procura marsalese.

