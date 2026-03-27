I Carabinieri della Stazione di Santa Ninfa hanno denunciato alla Procura un uomo di 40 anni, originario di Castelvetrano, per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’uomo, nonostante fosse già sottoposto al divieto di dimora e alla prescrizione di non avvicinarsi alla ex compagna, avrebbe continuato a contattare la donna attraverso diverse piattaforme digitali.

L’attività investigativa è scattata immediatamente dopo la denuncia presentata dalla vittima. I militari dell’Arma hanno accertato che il quarantenne, in diverse occasioni e nell’arco di più giorni, avrebbe inviato messaggi dal tono minaccioso alla ex convivente. Le comunicazioni sui social network erano spesso accompagnate da fotografie che ritraevano la coppia durante la passata relazione, nel tentativo di stabilire un contatto non autorizzato e intimidatorio.

Gli accertamenti condotti dai Carabinieri hanno confermato la sistematicità delle violazioni commesse dall’uomo, il quale ha ignorato le misure cautelari precedentemente disposte dall’Autorità Giudiziaria per la tutela della donna. La condotta dell’indagato è stata quindi segnalata alla magistratura competente per le valutazioni del caso in merito all’eventuale aggravamento delle misure già in atto.