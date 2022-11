Salvatore Tallarita è il primo cittadino

Misiliscemi ha il suo primo sindaco della storia. Si tratta di Salvatore Tallarita che oltretutto è stato uno dei promotori del referendum per chiedere l’istituzione dell’autonomia del Comune, sancendo il distacco di diverse frazioni al territorio comunale di Trapani. Tallarita ha avuto 3.379 voti, pari al 76,5% dei consensi sul totale dei votanti. Nulla da fare quindi per Giuseppe Peralta che si ferma a 1.038 preferenze, il 23,5%. L’affluenza alle urne non è stata entusiasmante: è arrivata al 63,59% per effetto dei 4.538 votanti sui 7.136 iscritti ufficialmente all’anagrafe.

Il neo sindaco: “Non siamo sognatori”

Tallarita appena eletto ha ribadito quel che aveva già detto nel corso di questa campagna elettorale: “Non siamo sognatori – ha precisato – ma semmai ambiziosi. Porteremo avanti la nostra progettualità così come promesso e non ci sarà nulla di impossibile. Per troppo tempo questo territorio è stato mortificato, da queste parti non si realizza più un’opera pubblica dagli anni ’80, segno dell’abbandono della politica. Noi abbiamo il dovere di invertire questo trend”.

I complimenti dello sconfitto

“Complimenti – ha dichiarato il candidato sindaco sfidante Giuseppe Peralta – a Salvatore Tallarita che ha vinto la competizione elettorale a Misiliscemi. Mi auguro che sia il sindaco di tutti, non solo dei cittadini che l’hanno votato. La lista ‘Misiliscemi Insieme’ ha permesso una scelta democratica, evitando che ci fosse un candidato unico per la guida del nostro Comune. Al di là del risultato personale, oggi è una giornata storica per tutta la comunità misilese che per la prima volta ha espresso una visione politica con la nuova Amministrazione che dovrà impegnarsi per risolvere i numerosi problemi del nostro territorio. Una parola per tutti coloro che hanno sposato la lista ‘Misiliscemi Insieme’: ai candidati, ai nominanti assessori, allo staff e agli elettori i miei più sentiti ringraziamenti”.

L’istituzione del Comune

Per l’esattezza il Comune di Misiliscemi è stato istituto il 20 febbraio 2021. Lo ha sancito la legge regionale numero 3 del 10 febbraio 2021, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.7, parte prima, del 19 febbraio 2021. Un Comune nato dal distacco da Trapani delle ex-frazioni di Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate.