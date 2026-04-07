Un pomeriggio di tensione si è concluso con l’arresto di un uomo di 45 anni a Castellammare del Golfo, accusato di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L’intervento dei militari della stazione locale è scattato a seguito di una segnalazione riguardante un soggetto in evidente stato di alterazione che stava molestando una donna, con la quale in passato aveva avuto una relazione sentimentale.

Al loro arrivo nel centro cittadino, i carabinieri hanno individuato la vittima mentre cercava con fatica di allontanare l’uomo. Gli operanti sono intervenuti immediatamente per soccorrere la donna e metterla in sicurezza, ma a quel punto la furia del quarantacinquenne si è spostata verso le forze dell’ordine. L’uomo si è scagliato con violenza contro i militari, aggredendoli fisicamente e scagliandosi anche contro l’auto di servizio, provocando danni alla carrozzeria del mezzo.

Dopo una breve colluttazione, i carabinieri sono riusciti a immobilizzare il soggetto e a trarlo in arresto. La donna, visibilmente scossa ma protetta dal tempestivo intervento della pattuglia, ha potuto finalmente sottrarsi alle insistenze del molestatore.

A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto davanti all’autorità giudiziaria, per il 45enne castellammarese è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’episodio rimarca l’importanza delle segnalazioni dei cittadini per consentire interventi rapidi in situazioni di potenziale pericolo per l’incolumità delle persone, specialmente in contesti di molestie e atti persecutori.